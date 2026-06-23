お笑いトリオ・パンサーの向井慧が２３日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」で食事制限に苦しんでいると告白した。前日の２２日、大腸ポリープを切除したことをこのラジオで明かした向井は「切除した後っていろんな禁止事項というか制約事項があって」と告白。特に食事には厳しい制限があり、「食べるものはおかゆ、素うどん。なんかプリンとかゼリーはＯＫとか、そういうのもあったり」。さらに「もちろん飲酒とか喫