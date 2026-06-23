AI企業のAnthropicが日本におけるClaudeコミュニティアンバサダーの募集を開始しました。Claude コミュニティ アンバサダー | Claude by Anthropichttps://claude.com/ja/community/ambassadorsThe Japan Claude Community Ambassador program is here! 🇯🇵Ambassadors have hosted 290+ meetups in 107 cities across 37 countries, with 40,000+ attendees building together.Now open from Hokkaido to Okinawa.