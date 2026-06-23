にんじん1本をぺろりと食べられる、しりしり風の炒めもの。卵のやさしい味わいに、オイスターソースのうまみが加わって、シンプルながらご飯がすすむおかずに仕上がります。パパッと作れて彩りもきれい。あと一品ほしい日の副菜にもおすすめです。『せん切りにんじんの卵炒め』のレシピ材料（2人分）にんじん（大）……1本（約180g） 卵……2個 塩……ひとつまみ ごま油……大さじ1/2 〈A〉オイスターソース……小さじ2酒……小さ