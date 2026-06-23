給与が下がったら給付金を申請！高年齢雇用継続給付金の受給資格とは 給与が下がったら給付金を申請 高年齢雇用継続給付金を申請する 定年退職後に再雇用という形で同じ会社に再就職した場合、定年前より給与が下がってしまうことがありますが、もし再雇用により給与が定年前の75%未満まで下がってしまったときは高年齢雇用継続給付金を申請しましょう。給与の低下率によっては最大で給与の15%が受給可能になります。受給資