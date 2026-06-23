不調を見抜く簡単セルフ身体チェック！ あらゆるスポーツの基本動作「脚の曲げ伸ばし」 脚の曲げ伸ばし あらゆる基本動作をチェックする ここで紹介する「脚の曲げ伸ばし」の動きをチェックする前におススメしたいのが「イスに座って姿勢チェック」です。いきなり動きをチャックするのは難しいものです。動きチェックの前に、イスに座った姿勢をゆっくり観察確認することで、その後の動きチェックもやりやすくなります