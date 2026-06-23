理不尽なイジメに苦しむ「絶対服従マン」こと高校生のケントが、圧倒的な力で不良たちに反撃を開始する話題のヤンキー漫画『最強パシリ』（原作：ハンコウキ / 作画：山本康人）。 その痛快な大逆転劇の鍵を握るのが、絶体絶命のケントに突如として憑依した謎の存在「無敵の龍」です。 今回は、気弱な主人公の体に宿ったこの最強の霊・鷹木龍之介の正体と、その圧倒的な魅力、そして今後の展開の考察をお届けします。