東京時間10:27現在 ＮＹ原油先物AUG 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝74.15（+0.29+0.39%） NY原油先物はホルムズ海峡閉鎖後もNY市場で下げていた。時間外では利益確定の買い戻しなどに小反発。