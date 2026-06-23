東京時間10:26現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝22245.00（-117.00-0.52%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4199.70（-3.00-0.07%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場での金先の下げを受けて、東京金も軟調