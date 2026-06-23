自民党は23日、「副首都」構想の具体化に向けた法案の党内協議で、特別区導入などの是非を問う住民投票について、道府県域全域で実施可能とする付則を削除した修正案を了承した。「大阪都構想」に関する住民投票の対象は、従来通り大阪市民に限定される。日本維新の会が削除に応じるかどうかが焦点となる。付則は、副首都になる道府県が「都」への名称変更と、特別区設置の賛否を、道府県全域を対象とする住民投票で同時に問え