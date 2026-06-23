「ツインズ−ドジャース」（２２日、ミネアポリス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が六回に勝ち越しの特大ソロを放った。敵地に「フレディ」コールが響き渡った。六回先頭の第３打席。カウント２ボールからの甘いフォーシームを完璧に捉えた。打球はバックスクリーン右のアッパーデッキを直撃。飛距離１２８・９メートルの特大アーチだ。初回に大谷が先頭打者アーチを放った直後、ベンチ前で何かを耳打ちされてい