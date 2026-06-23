持ち味のスピードを存分に発揮してみせる。日本代表FW前田大然(セルティック)は3日後に控えた北中米ワールドカップのグループリーグ第3節・スウェーデン戦に照準。「(スウェーデンと)オランダ戦を見ていても、すごくオープンな試合になった。よりチャンスになってくると個人的には思った」と力を込めた。初戦は左シャドーで先発出場し、前線からオランダにプレスを仕掛けた。一方、チュニジア戦はベンチから出場は無し。体力満