北中米W杯の日本代表は2試合を終え、本職センターバックの選手を合計7人起用--。まさに“七変化”の守備陣でグループリーグ突破に大きく前進した。初戦オランダ戦(△2-2)にフル出場したDF谷口彰悟(シントトロイデン)は、ベンチに控えた第2戦チュニジア戦(◯4-0)の戦いぶりに「すごく良い刺激をもらった」と振り返りながら、第3戦スウェーデン戦に闘志を燃やした。今大会の日本代表は初戦で谷口、DF渡辺剛、DF伊藤洋輝を3バック