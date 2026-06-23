初出場のワールドカップで森保ジャパンの正GKを託されている日本代表鈴木彩艶(パルマ)。グループリーグ初戦のオランダ戦は再三のビッグセーブで2-2のドローに貢献すると、第2戦のチュニジア戦では4-0の快勝を支え、2試合連続で安定したパフォーマンスを見せた。チュニジア戦では相手に枠内シュートを許さず、比較的落ち着いた90分となった。それでも決して満足していない。振り返ったのは前半のロングスローからの場面だ。相手