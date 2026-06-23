ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは続伸。ＳＢＩ証券が２２日付で投資判断「買い」を継続した上で、目標株価を２３６５円から５２００円へ引き上げており、これが材料視されている。 証券会社では順調な事業状況などを踏まえて業績予想を上方修正し、会社予想を上回る見通しを示した。カタリストは高齢化進行に伴う不用品の処分需要拡大や海外販路の拡大、追加のＭ＆Ａ・業務提携とし、ダウンサイドリスクについて