「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１０時現在で、武蔵精密工業が「買い予想数上昇」で３位となっている。 ２３日の東京市場で、武蔵精密は３営業日ぶりに反落。ただ、データセンターや半導体製造工場の瞬低・停電対策などに使われるハイブリッドスーパーキャパシタ（ＨＳＣ）の成長期待は強いようで、これが買い予想数上昇につながっているようだ。 な