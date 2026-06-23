２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円５７銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円６３銭前後と同５０銭弱のユーロ安・円高で推移している。 前日のニューヨーク市場では、一時１６１円９３銭前後と２４年７月以来のドル高・円安水準をつけたが、片山さつき財務相とベッセント米財務長官がオンラインで会談