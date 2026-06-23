突然のほてりや発汗が続くホットフラッシュは、我慢するよりも積極的に対処することが大切です。服装や環境の見直し、ストレス管理といったセルフケアから、ホルモン補充療法（HRT）や漢方薬などの医療的な選択肢まで、それぞれの特徴と活用のポイントをわかりやすくまとめました。 監修医師：馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック） 筑波大学医学群医学類卒業 。その後、北海道内の病院に勤務。 2021年、北