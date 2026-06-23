開催：2026.6.23 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 3 - 4 [レンジャーズ] MLBの試合が23日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレンジャーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はタイラー・フィリップス、対するレンジャーズの先発投手はタイラー・アレクサンダーで試合は開始した。 4回表、6番 エセケル・デュラン 2球