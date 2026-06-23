Premium 0# ND4-64 & PL 95mm FSAWI Model ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの可変ND・偏光フィルター「Premium 0# ND4-64 & PL FSAWI Model」を6月23日（火）に発売する。 Premium 0# ND4-64 & PL FSAWI Model 既存の「ND4-64 & PL FSAWI Model」を、色かぶりを抑えた「0#」シリーズとしてリニューアルしたもの。 減光範囲はND4～ND64。フィルター枠