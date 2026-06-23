【その他の画像・動画等を元記事で観る】 劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）より新旧TOKYOメンバーが全員集合した“絆ビジュアル”が解禁された。 ■“死者ゼロ”という使命を胸に…熱い信頼を感じさせる“絆ビジュアル” 2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。鈴木亮平演じる主人公の医師・喜多見幸太は「待っているだけじ