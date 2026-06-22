指宿市で県ちびっこサッカー選手権大会の決勝戦が行われました。大会には県内各地のスポーツ少年団やクラブチームなど129チームが出場。決勝は、2025年に準優勝の鹿児島ユナイテッドFC Uー12と初のベスト4進出を果たしたCRECER FC Jr.の対戦となりました。試合が動いたのは前半9分です。ユナイテッド1番・新名のゴールキックを4番・羽根井が収めると、そのまま思い切りよくシュート
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