2022年の開幕以来、150万人以上の観客を魅了してきた舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。 いよいよ12月27日(日)に閉幕を迎えるロングラン公演のラストイヤーを記念し、『王様のブランチ』とのコラボレーションによる特別番組「王様のブランチ特別編 舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ラストイヤー記念！赤坂散歩SP！」を6月28日(日)午後1時30分から放送することが決定した！ 劇