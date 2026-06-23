気象庁によりますと、本格的な夏を前に、非常に強い台風7号が日本方面へ向かっています。台風7号「メーカラー」はタイが提案した名称で、「雷の天使」を意味しています。 【画像を見る】ダブル台風のおそれ…台風7号・熱帯低気圧の今後の進路は？ マリアナ諸島付近には「台風のたまご」と呼ばれている熱帯低気圧も発生しており、あすにも『ダブル台風』となるおそれがあるということです。 これが日本に迫る台風7号