「副首都法案」をめぐって高市総理と維新の吉村代表が党首会談を行いました。 22日、総理官邸では自民と維新の党首会談が行われました。 「副首都法案」には副首都となる自治体が「都」に名称を変えたい場合、特別区設置に関する住民投票の対象を道府県に拡大することができるという附則が盛り込まれていますが、自民からは「憲法違反にあたる」といった指摘が相次いでいました。 高市総理は会談後、「都構想を含めた副首都構想