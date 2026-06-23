6月22日（月）、18時から日本テレビ番町スタジオにて、今夏8月29日（土）から30日（日）にかけて放送予定の『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』の制作発表会見が行われた。 放送49回目を迎える『24時間テレビ』の今年のテーマは、「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」。 ひとりひとりの「わたし」が語る家族の物語を通して見えてくる今、そしてこれからの「社会のあり方や問題」を見つめていくも