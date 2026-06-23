20日、神戸市のマンションの一室で冷凍庫から損壊された遺体が見つかった事件で、遺体はこの部屋の元住人の57歳の男性で、約15年前に死亡したとみられることがわかりました。 20日正午過ぎ、神戸市中央区中山手通のマンションの一室で、大型の冷凍庫の中から成人男性の遺体が見つかりました。遺体は衣服を着ていたものの損壊され、凍らず腐敗が進んでいたということです。 警察が身元を調べた結果、遺体はこの部屋の元住人の西口