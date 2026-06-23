SNSで疎遠になった父親を探していた女性が、父と同姓同名の見知らぬ男性と出会ったことから始まる実話を映画化した『私たちは、ちょうどいい。』が、9月11日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国で順次公開されることが決定した。あわせてポスタービジュアルと本予告が解禁された。【動画】映画『私たちは、ちょうどいい。』予告編本作は、SNSで父親を探していたリリーが、父ではなく同姓同名のボブ・ト