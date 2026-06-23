フランスがエムバペが2得点するなど、攻撃陣が個の力で違いを見せつけた。前半14分に左足でミドルシュートを決めたエムバペは、雷雨接近による約2時間の中断を挟んだ後半にも加点。その後、オリセのパスからデンベレが3点目を決め突き放した。イラクは相手の強力攻撃陣を止められず、0―1の後半9分には不用意なミスが失点を招いた。（共同）