青森県八戸市の「みちのく記念病院」で2023年、入院患者間の殺人を隠蔽したとして、犯人隠避罪に問われた被害男性の元主治医石山哲被告（61）は23日、青森地裁の初公判で「間違いございません」と起訴内容を認めた。事件を巡っては、被告と共謀して殺人を隠蔽したとして、同罪に問われた兄の隆元病院長（63）が25年11月に懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、その後確定している。起訴状などによると23年3月12〜13日、入院