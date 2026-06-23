タレントのヒロミ（61）が、23日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に生出演。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本vsチュニジア戦について、勘違いしていたエピソードを明かした。【写真】めちゃくちゃ豪華な食事会ショットを公開したヒロミ同試合は、日本時間21日午後1時にキックオフ。日本テレビで生放送された。試合は4対0の快勝で、番組はこの日の盛り上がりを伝えた。MCのお笑いコンビ・南海キャンディー