大野泰正元参院議員を巡る裏金事件の構図自民党旧安倍派の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）の罪に問われた元参院議員大野泰正被告（67）に東京地裁（福家康史裁判長）は23日、罰金60万円（求刑罰金150万円）の判決を言い渡した。元政策秘書岩田佳子被告（62）は罰金20万円（求刑罰金50万円）とした。ただ起訴対象となった政治資金収支報告書の虚偽記入のうち、2022年分のみを有罪とし、残り