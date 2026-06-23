6人組大人気ユーチューバー「東海オンエア」が所属する事務所「UUUM」は22日、同グループが拠点としている愛知・岡崎市とコラボした「ご当地ナンバープレート」事業を発表した。市制施行110周年を記念したもの。市は「岡崎市制施行110周年をきっかけに、本市の持つ魅力をこれまで以上に広く発信するとともに、ふるさと岡崎に大きな愛情と誇りが持てる魅力あるまちづくりを目的に、全国の若い世代に人気の岡崎観光伝道師『東海