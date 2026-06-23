カナダ・モントリオールで起きた銃撃事件の現場に集まる警察官ら/Andrej Ivanov/Getty Images（CNN）カナダのケベック州モントリオールで警察を狙ったと思われる銃撃事件があり、モントリオール警察の警官1人を含む2人が死亡した。容疑者も警察との銃撃戦で死亡した。事件は現地時間の22日、モントリオールで最も人口の多いコートデネージュ地区で発生した。モントリオール警察の発表によると、死亡した警官とは別に、女性警官1人