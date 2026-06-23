埼玉・和光市で21日、ビル内の美容室のガラス扉が割られ、現金約5000円が盗まれた。周辺では同様の通報が相次ぎ、半径150メートル以内の4店舗で窃盗事件などが発生している。警察は、同一犯の可能性もあるとみて調べている。白い服の人物が店周辺を行き来カメラがとらえたのは、21日午前0時過ぎ、埼玉・和光市にあるビルに入ってきた全身白い服の人物。開いたままの傘と、左腕にはビニール袋を下げ、右手は何かを握っているように