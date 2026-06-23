英国でＵＦＯとミステリーサークルの聖地として知られるウィルトシャー州に出現したミステリーサークルを、地主が怒って刈り取った。英メディア「ソールズベリー・ジャーナル」が先日、報じた。問題のミステリーサークルは、ウィルトシャー州グレート・ウィッシュフォード村の南西に位置するグローブリー・ウッド近くの畑に出現した。画像がインターネット上で拡散されたことで、多くの見物客が現地を訪れるようになった。その