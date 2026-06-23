MＬＢ公式サイトは２２日（日本時間２３日）にオールスター戦（７月１４日＝同１５日・フィラデルフィア）のファン投票の第２回中間結果を発表した。ドジャースの大谷翔平投手（３１）はナ・リーグのＤＨ部門で２３１万７３５票を集め、両リーグトップだった。同部門の２位はフィリーズのシュワバーで１５４万２０２票。約７７万票差で第１回中間発表の３０万票超から差を広げた。ファン投票で出場となればＤＨ部門で６年連続