ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は２２日（日本時間２３日）に本拠地トロントでのアストロズ戦に「６番・三塁」で先発出場し、２回に２試合連続本塁打となる１７号を放った。本拠地ロジャーズ・センターのファンが騒然となったのは０―１の２回だ。相手右腕ブラウンのフルカウントからの６球目、内角高めの９２・５マイル（約１４８・９キロ）のシンカーを捉えて、バットを振り切った。角度２３度、打球速度１０１・９