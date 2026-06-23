【DualSense ワイヤレスコントローラー アイコン ブルー スペシャルエディション】 8月6日 発売予定 価格：12,480円 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー アイコン ブルー スペシャルエディション」を8月6日に発売する。価格は12,480円。 今回新たに発