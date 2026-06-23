ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２２日（日本時間２３日）に敵地ミネアポリスでのツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回に２試合ぶりの一発となる１７号を放った。敵地ターゲット・フィールドがどよめきのち、大歓声に包まれた。初回先頭、初対決の右腕マシューズの１ボールからの２球目、ほぼ真ん中の８７マイル（約１４０キロ）のチェンジアップを完璧に捉えると確信歩き。角度２５度、打球速度１１２・８マイル