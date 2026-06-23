バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「SKZOO めじるしアクセサリー ソロキャンプ」を2026年6月 第4週 より発売する。全8種で価格は400円。2026年6月 第4週 発売「SKZOO めじるしアクセサリー ソロキャンプ」(全8種・400円)「SKZOO めじるしアクセサリー ソロキャンプ」は、Stray Kids公式キャラクターSKZOOのめじるしアクセサリー第2弾.。はキャンプの寝袋につつまれた姿がかわいいデザインだ。○ラインナップWolf ChanLeebitD