ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は22日（日本時間23日）、グループリーグ第2節が行われた。アルゼンチンのリオネル・メッシ、フランスのキリアン・エムバペ、ノルウェーのアーリング・ハーランドと世界的スターFWの3人が得点。しかもそれぞれ2ゴールをマークした。第1節でも同じ日に得点の“競演”を果たしており、ネット上も大いに沸いた。この日最初に行われたのがJ組のアルゼンチン―オ