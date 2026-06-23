敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でツインズと対戦している。「1番・DH」の大谷翔平が17号先頭打者アーチを放って先制。しかし2回、「6番・右翼」で先発出場していたカイル・タッカー外野手が代走を送られ途中交代。球団から「腰のけいれん」が原因と発表され、現地ファンからは心配の声があがった。さらにダルトン・ラッシング捕手も脳震とうの疑いで交代した。2回1死から四球を選び出塁し