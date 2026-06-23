◆米大リーグツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャースのＦ・フリーマン内野手が敵地・ツインズ戦に「３番・一塁」で先発出場し、１―１の同点で迎えた６回先頭の３打席目にセンターへの豪快な１３号ソロを放った。４試合ぶりの一発。完璧な当たりを放り込み、敵地は騒然となった。この日は初回に先頭・大谷翔平投手が１７号先頭打者アーチで幸先よく先制に成功。だが直後