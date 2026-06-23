岡山東警察署 息子などを装って高齢の女性から現金をだまし取ったとして、警察は6月22日、19歳の男2人を詐欺の疑いで逮捕しました。 逮捕されたのは、いずれも住所・職業不詳の19歳の男2人です。警察によりますと、2人は氏名不詳の者らと共謀し、息子などを装って現金をだまし取ろうと企て、22日に複数回、岡山市東区に住む無職の88歳女性の自宅に電話をかけました。電話では「会社のカードを入れた荷物が置き引き