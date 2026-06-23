アウトドアやレジャーで瓶のドリンクを飲む際、蓋を開けるツールがないと困りますよね。でも、栓抜きを常に持ち歩くのもちょっと…。そんなときはセリアのキーホルダータイプをバッグにつけておけば安心！動物がモチーフのおしゃれなデザインですが、実力はお墨付き。瓶の蓋だけでなく、缶のプルタブも難なく開けられます！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーリング付持ち運び栓抜き トカゲ・サメ価格：￥110（税込）サ