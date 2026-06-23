きのう（22日）、岡山市東区の無職の男性から現金230万円をだましとったとして住所不詳の19歳の少年2人が緊急逮捕されました。 詐欺の疑いで緊急逮捕されたのは、いずれも住所不詳で職業不詳の19歳の男2人です。 「会社のカードが入った荷物が置き引きに遭った」 警察によりますと、2人は複数の人物と共謀し、岡山市東区に住む88歳の女性の自宅に複数回にわたって電話をかけ、「会社のカードが入った荷物が置き引き