アクセサリーをポーチなどにそのまま入れておくと失くさないか心配…。かといって、ジップ付き袋に入れるのも味気ないですよね。なんとダイソーで、アクセサリーを安心しておしゃれに持ち運べるケースを発見しました！アクセサリーを一時的に外したときの仮置き場にも。見た目にもこだわりたい方におすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ジュエリーケース（シンプル、6cm×6cm）価格：￥110（税込）サイズ（約）