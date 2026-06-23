◆チョコバナナに金魚すくいも！東京ホテルの「夏祭り」アフタヌーンティー3選。中華やトロピカルスイーツも夏祭りや花火大会など、おでかけが楽しい夏はすぐそこ。今年はホテルで優雅に楽しむ“夏祭り”はいかが？チョコバナナやりんご飴、金魚すくいなど、縁日をモチーフにしたかわいらしいスイーツやセイボリーが並ぶアフタヌーンティーが続々登場。写真映えも抜群な、東京のホテルの注目アフタヌーンティーを紹介。この記事