◆大切な日をお祝い！アニバーサリープレート付きの東京ホテルビュッフェ3選。誕生日や記念日のサプライズに画像：シェフズライブキッチン／ホテルインターコンチネンタル東京ベイ誕生日や記念日にビュッフェを探している方におすすめ！お祝いのメッセージやデザートプレートで特別なサプライズがかなう、東京のホテルビュッフェを3つご紹介。ローストビーフや握り寿司、ライブキッチンで仕上げるできたての美食はもちろん、乾杯