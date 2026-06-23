ダイソーで見つけた推し活バッグのレベルが高くて驚きました！お気に入りの缶バッジを付属の台紙にセットし、クリア窓から見せながら持ち運ぶことが可能。バッグとしての作りもしっかりしており、必需品をしっかり持ち運べて、さらにショルダー紐の長さも調整可能です！これが500円で買えるのは奇跡かも♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：推し活バッグミニショルダー2WAYハンドバッグ（ブラック、アイボリー）価格：